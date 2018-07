Man slaat buurvrouw met broeksriem omdat ze planten water geeft 26 juli 2018

In Nieuwenhove bij Waregem is een burenruzie uit de hand gelopen. Toen de vrouw afgelopen maandag haar plantjes water wilde geven, belde haar buurman tot drie keer aan. Bij de derde keer greep hij haar bij de keel. De vrouw verweerde zich door de man in zijn kruis te grijpen. Daarna kwam ook de zoon van de buurman ter plaatse. "Hij hield mijn handen op mijn rug, terwijl zijn vader me sloeg met zijn lederen broeksriem", vertelt de vrouw, die enkele kneuzingen en blauwe plekken opliep. Het dispuut draait om een regenpomp die volgens de buurman te veel lawaai maakt. De vrouw diende een klacht in bij de politie. (AHK)