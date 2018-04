Man slaat agente revalidatiecentrum in: 30 maanden cel, waarvan 3 effectief 27 april 2018

Een 65-jarige man uit Oostende heeft 30 maanden cel gekregen, waarvan 3 effectief, voor weerspannigheid. Op 19 maart 2016 werd de politie 's avonds naar zijn appartement geroepen wegens geluidsoverlast. De twee inspecteurs moesten een slotenmaker opbellen om de flat te kunnen betreden. Binnen troffen ze de bewoner slapend op de grond aan, gewikkeld in een donsdeken. Toen ze hem wekten, ging hij over de rooie. De man nam een stoel en sloeg de vrouwelijke inspecteur in elkaar. Haar collega schopte hij een dubbele liesbreuk. De vrouw moest 9 maanden revalideren in een centrum en kan niet meer werken bij het interventiekorps. (SDVO)