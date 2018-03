Man schiet vriendin dood met jachtgeweer: 22 jaar cel 22 maart 2018

Een 56-jarige man uit Denderwindeke is gisteren in Dendermonde veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op zijn vriendin. Rudy V. schoot in de zomer van 2016 zijn partner Nadia Bonnewyn (55) dood met een jachtgeweer. De vrouw stond voor het raam van de slaapkamer en wou V. niet binnenlaten omdat hij dronken was. V. beweerde altijd dat hij kwaad was om een ruzie over sigaretten, dat hij zelfmoord wilde plegen en dat hij daarom het geweer bij zich had. In plaats van zichzelf om te brengen, schoot hij zijn vriendin echter pal tussen de ogen. Een doelbewuste daad dus, concludeerde de rechter. (DND)