Man riskeert celstraf voor racistisch Facebookprofiel: "Ik had een virus" 31 oktober 2019

Een 55-jarige man uit Kortrijk riskeert een celstraf van vier maanden omdat hij een racistisch Facebookprofiel had aangemaakt. Op het profiel van de fictieve Tom V. V. is duidelijk te zien dat de man met Vlaams Belang dweept, en hij postte er aan de lopende band krantenartikels en foto's over migranten. Onder die posts werd de ene racistische opmerking na de andere geplaatst. "De ene al gortiger dan de andere", zei de advocaat van het gelijkekansencentrum Unia, die de man voor de rechter daagde wegens aanzetten tot haat en negationisme. "Hij ging ook alle racistische opmerkingen liken en moedigde daarmee racistische discussies aan. De man gaf bij de politie toe dat hij die posts had geliket, maar kwam daar in de rechtbank op terug. Na zijn politieverhoor ontdekte hij naar eigen zeggen dat hij een virus had. "Het is dat virus dat die posts geliket heeft", zei de man. "En wie zegt dat ik niet gehackt ben geweest? Dat is nooit onderzocht." Hij riskeert een gevangenisstraf van vier maanden en een geldboete van 208 euro. Vonnis op 27 november. (AHK)

