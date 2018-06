Man riskeert 7 jaar cel voor urenlang folteren van ex 30 juni 2018

Een 50-jarige man uit het Limburgse Alken riskeert 7 jaar cel voor het urenlang folteren van zijn ex. De feiten dateren van 20 juli 2015. Toen de Maaseikse vrouw niet terugkeerde uit haar appartement nadat ze even haar gsm was gaan halen, werd de politie verwittigd. In de flat werden glasscherven, plukken haar en bloedsporen gevonden. Al snel werd duidelijk dat haar ex de vrouw had opgewacht en via de achteruitgang had meegenomen. Urenlang werd het slachtoffer gefolterd. "Hij dreigde met een injectiespuit, liet haar een halve fles wodka drinken en zei in de buurt van het kanaal dat haar hetzelfde zou overkomen als Patrick Dewael, waarmee hij Steve Stevaert bedoelde. De man duwde ook nog een sigaret uit op haar, urineerde op haar en brak haar pols", aldus de procureur. De politie vond het slachtoffer 's avonds in shock in een bestelwagen. De vrouw verloor het bewustzijn, maar kwam weer bij in het ziekenhuis. In 2017 overleed ze ten gevolge van een alcoholprobleem. (BVDH)

