Man riskeert 6 maanden cel voor partnergeweld 26 juni 2019

Een 36-jarige man uit Balen riskeert een celstraf van een half jaar met uitstel voor agressief gedrag ten aanzien van zijn ex-partner uit Houthalen-Helchteren. Het was de buurvrouw die in juni 2017 zag hoe de man rondliep met een broodmes en zijn partner stevig aanpakte. Ook in augustus 2018 was er een schermutseling omdat de man zijn partner zou bedrogen hebben. Beklaagde staat open voor hulp en wil de voorwaarden naleven. De vrouw vindt contactverbod de beste oplossing. Vonnis op 24 juli. (BVDH)