Man riskeert 10 jaar cel voor aanslag met kruisboog en mes op oma 22 maart 2019

Een 44-jarige Tongenaar riskeert 10 jaar cel omdat hij op 9 december 2016, na een zware relatiebreuk, met een kruisboog op zijn schoonmoeder schoot en haar met een mes in de keel sneed. Zijn 11-jarig zoontje zag alles gebeuren. "Ik wilde iets doen. Ik heb hem nog gestampt, maar het hielp niet", verklaarde de jongen. Oma overleefde de aanval nipt. De snede van 25 cm in haar nek miste haar halsslagader op 2 mm na. "Hij komt over enkele jaren vrij, maar ik heb levenslang gekregen", getuigde de vrouw. Na de aanval reed de aanvaller weg met haar auto. Hij nam ook haar portefeuille en gsm mee. Daarvoor riskeert de veertiger bijkomend 1 jaar cel. Zijn zoontje haalde hulp bij de buren. "Help mij. Oma is vermoord en papa heeft het gedaan", riep hij. De verdediging betwistte de intentie tot doden en vroeg een lagere straf. Vonnis volgt op 25 april. (VCT)

