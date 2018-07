Man rijdt zijn peperdure Bentley in modderpoel VHS

30 juli 2018

00u00

Bron: eigen berichtgeving 11 De Krant Daar sta je dan, terwijl je net je Bentley Bentayga in de gracht hebt gereden. Een Noord-Franse chauffeur mag van geluk spreken dat hij gisteravond enkel naar het ziekenhuis moest voor wat pleisters en een stevige douche nadat hij vijf keer over de kop was gegaan en met zijn SUV in een modderpoel was beland.

Een voorbijganger die de spectaculaire crash in het Kortrijkse zag gebeuren, probeerde de man en zijn vrouw uit het wrak te krijgen, maar de deuren zaten geklemd. De brandweer kon het koppel bevrijden en als bij wonder vaststellen dat de ergste verwonding een armbreuk bij de vrouw was. Volgens de pompiers waren de twee waarschijnlijk verdronken als het de voorbije weken niet zo droog was geweest.

De prijs van een Bentley Bentayga bedraagt 180.000 tot wel 300.000 euro.