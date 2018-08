Man rijdt met 2,1 promille na eerder dodelijk ongeval 28 augustus 2018

00u00 0

Een man is afgelopen weekend door de politie van Mechelen-Willebroek uit het verkeer gehaald. Hij blies 2,1 promille, het equivalent van zo'n tien pinten alcohol. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Bij de verdere vaststellingen bleek ook dat hij al een dodelijk verkeersongeval had veroorzaakt. Er vielen toen twee doden en één iemand raakte zwaargewond. De man werd daar voor veroordeeld, maar beschikte inmiddels weer over zijn rijbewijs. Hij mag het nu opnieuw gaan uitleggen bij de politierechter en riskeert een extra rijverbod en geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. De politie nam tijdens diezelfde controles nog acht andere rijbewijzen af van autobestuurders. Drie ervan waren onder invloed van drugs, één iemand testte positief op cannabis en had te veel gedronken. De vier andere bestuurders hadden tussen de 1,7 en 2,6 promille in hun bloed. (TVDZM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN