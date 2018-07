Man rijdt ex frontaal aan uit wraak 25 juli 2018

De 64-jarige Marc P. uit Buggenhout is gisterochtend frontaal ingereden op zijn 38-jarige ex in Londerzeel. De twee raakten lichtgewond. Het incident gebeurde rond 10 uur op de Maldersesteenweg terwijl het slachtoffer bezig was met de postbedeling. De aanleiding en het motief van P. zijn nog niet bekend, maar volgens buurtbewoners was de man uit op wraak vanwege een vechtscheiding. "Toen de politie hem arresteerde, riep hij dat het de bedoeling was dat ze allebei de klap niet zouden overleven", zegt een omwonende. Het parket Halle-Vilvoorde onderzoekt de zaak, maar kon P. en zijn ex-vrouw gisteren nog niet verhoren. (VDBS/DBS)