Man rijdt 140 km om jonge meisjes te fotograferen op strand

Een 52-jarige man uit Waterloo riskeert twee jaar cel voor voyeurisme en het bezit van kinderporno. Nicolas P. reisde op 8 mei vorig jaar 140 kilometer om op het strand van Blankenberge jonge meisjes te fotograferen in bikini of badpak. Andere strandgangers betrapten hem en belden de politie. Op zijn fototoestel stonden talrijke foto's van jonge meisjes, en zelfs van een meisje dat zich omkleedde en deels naakt was. Ook op zijn gsm stonden naaktbeelden. Bij een huiszoeking vond de politie kinderpornofoto's en verwijzingen naar websites.

