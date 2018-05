Man redt twee buren van dood in drie dagen tijd 29 mei 2018

00u00 0

Alfredo Alvarez-Sala uit het Vlaams-Brabantse Lembeek heeft in nauwelijks drie dagen tijd twee buren van de dood gered. Eind vorige week kreeg een buurman een hartstilstand, waarop Alfredo meteen de reanimatie begon. Zondag vielen bij de overburen twee broertjes van 5 en 6 jaar uit het raam op de eerste verdieping. Het oudste jongetje bleek er erg aan toe. "Zijn moeder had hem in haar handen en riep dat hij dood was", vertelt Alfredo. "Ik heb hem meteen hartmassage gegeven. Toen ik zag dat er bloed uit zijn mond liep, probeerde ik zijn luchtwegen vrij te maken." Dat lukte uiteindelijk en zo voelde Alfredo na een tijd dan toch weer een polsslag. De jongen ligt, net als zijn broer die er minder erg aan toe is, in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. "Ik hoop dat ze allebei herstellen, dat is het belangrijkste", zegt Alfredo over zijn heldendaad. "En hopelijk wordt het deze week ook wat rustiger in de straat." (BKH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Alfredo Alvarez-Sala