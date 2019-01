Man reanimeert schoonvader tot twee keer toe 29 januari 2019

Hun band wás al goed, maar sinds kort is hij nog wat hechter geworden. Toen een 68-jarige man uit Breendonk begin januari tijdens een fietstocht onwel werd, was het zijn 45-jarige schoonzoon die te hulp schoot. "We waren op pad met nog twee vrienden, toen mijn schoonvader plots begon te zwalpen over de baan", vertelt Gunter Vergauwen. "Vervolgens viel hij neer en bewoog niet meer. Ik ben naar hem toe gelopen en merkte dat hij ook niet meer ademde." Zonder enige kennis van eerste hulp begon hij Jean De Jonghe meteen te reanimeren. Tot twee keer toe kreeg Gunter het hart van z'n schoonvader weer aan de praat - iets wat cardiologen later bevestigden. Oorzaak van de hartaanval was een dichtgeslibde kransslagader. "Hij is mijn redder en zal dat altijd blijven", reageert Jean, die het na een zware operatie beter stelt. (TVDZM)

