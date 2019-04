Exclusief voor abonnees Man probeert zichzelf in brand te steken aan Witte Huis 13 april 2019

In de omgeving van het Witte Huis in Washington heeft een man gisteren geprobeerd zichzelf in brand te steken, dat melden Amerikaanse media. De man reed in een elektrische rolstoel naar het Lafayette Park, rechtover het Witte Huis, waar hij zijn jas in brand stak.

