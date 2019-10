Exclusief voor abonnees Man probeert zichzelf in brand te steken aan Berlaymontgebouw 03 oktober 2019

Een man heeft gistermiddag geprobeerd zichzelf in brand te steken voor de zetel van de Europese Commissie in Brussel. Rond 11.30 uur overgoot hij zich op de stoep voor het Berlaymontgebouw met benzine en dreigde hij ermee zichzelf in brand te steken. Omstaanders konden de hulpdiensten verwittigen en de brandweer was snel ter plaatse om de man nat te spuiten. De man werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Het waarom van zijn actie, is niet duidelijk. Volgens het Franse nieuwsagentschap AFP gaat het om een Kroaat die "de aandacht van de Franse president Emmanuel Macron wilde vestigen op zijn familiale problemen". (IBO)

