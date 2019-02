Man probeert buur (85) te vermoorden met white spirit en rattenvergif 21 februari 2019

00u00 0

Het Antwerpse gerecht verdenkt Tim D.H. (39) uit Kontich ervan dat hij zijn buurvrouw (85) met white spirit en rattenvergif heeft willen ombrengen. "Hij wilde de erfenis incasseren terwijl er nog wat geld over was." De politieman, die door de affaire op non-actief is gezet, riskeert 12 jaar cel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN