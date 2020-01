Exclusief voor abonnees Man per ongeluk vrijgelaten uit gevangenis 30 januari 2020

De gevangenis van Sint-Gillis heeft vlak voor kerst per ongeluk een gedetineerde vrijgelaten. De man is sinds enkele dagen terecht en verblijft weer in de cel. Het gaat volgens La Dernière Heure om een dakloze die tot 40 maanden cel veroordeeld was na een aantal diefstallen, maar dat kan het parket-generaal niet bevestigen. Op 24 december werd er enkel geoordeeld over de ontvankelijkheid van zijn hoger beroep. Het afschrift van het arrest werd naar de gevangenis verstuurd, waar het verkeerd geïnterpreteerd werd. (SVHM)