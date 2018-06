Man overlijdt na val van ladder in nieuwe woning 25 juni 2018

00u00 0

Een 31-jarige Mechelaar is gisterochtend om het leven gekomen bij een ongelukkige val van een ladder. Het ongeval gebeurde in zijn toekomstige woning in de wijk Battel. Het slachtoffer wilde nog snel gaan kijken in de badkamer op de eerste verdieping. Omdat er nog geen trap geïnstalleerd was, beklom hij een ladder. Die schoof echter weg over het plastic dat de nieuwe parketvloer bedekte. De man viel naar beneden en belandde in het openstaande keldergat. Een buurvrouw was bij het incident aanwezig, maar hulp kon niet meer baten. De man overleed ter plaatse aan de gevolgen van zijn val. De politie, het labo en de wetsgeneesheer kwamen ter plaatse. (TVDZM/WVK)