Exclusief voor abonnees Man op straat doodgeschoten in Amsterdam 28 oktober 2019

00u00 0

Een 29-jarige Amsterdammer is in het ziekenhuis overleden nadat hij gisterochtend rond 1.30 uur op straat werd neergeschoten. De schutter vluchtte te voet weg. De hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer nog ter plaatse en brachten hem naar het ziekenhuis. Daar overleed hij aan zijn verwondingen. De politie wilde enkel kwijt dat slachtoffer Brennan D. "een bekende is van de politie". Mogelijk gaat het om een zoveelste afrekening. De politie was gisteravond nog op zoek naar de dader. Volgens het opsporingsbericht droeg die vermoedelijk een zwartgrijze jas met capuchon van het merk The North Face.