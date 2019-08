Exclusief voor abonnees Man op scooter vlucht voor politie en overlijdt bij val 05 augustus 2019

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Brussel een dode gevallen bij een politie-achtervolging. Rond 4 uur wilde een patrouille van de zone Montgomery in Etterbeek een 25-jarige bestuurder van een scooter controleren. Die sloeg op de vlucht. De patrouille zette de achtervolging in. Enkele kilometers verderop in de Lambermontstraat viel hij een eerste keer. Hij krabbelde recht en ging er weer vandoor. Hij zou in de richting van de politie gereden zijn en viel opnieuw. Daarbij overleed hij. De camerabeelden worden onderzocht en het parket heeft een autopsie gevorderd. (BJM/WHW)