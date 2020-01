Exclusief voor abonnees Man op scooter rijdt twee agenten aan 27 januari 2020

Twee agenten van de Elsense fietsbrigade zijn ernstig gewond geraakt na een schermutseling met de bestuurder van een scooter en zijn passagier. Dat meldt de Brusselse nieuwssite 'La Capitale'. De agenten wilden vrijdagmiddag een scooter laten stoppen door hun fiets ervoor te plaatsen. Dat was niet naar de zin van de bestuurder, die de gashendel opendraaide en hen de kant inreed. Hij liet zijn passagier achter en racete weg. Die passagier, de 18-jarige Issam B., wilde ook vluchten maar kon overmeesterd worden, nadat hij - met zijn helm nog aan - een kopstoot had uitgedeeld aan de agenten. Een van de agenten liep een beenbreuk op door de aanrijding en dreigt 4 tot 6 maanden arbeidsongeschikt te zijn, de tweede is minstens een week arbeidsongeschikt.

