Man ontvoert leverancier van ramen na vermeende oplichting: "Ik ben moderne Robin Hood" Jurgen Eeckhout

24 mei 2018

05u00 0 De Krant Een vader van twee kinderen uit Rupelmonde riskeert vijf jaar voor de ontvoering van een vertegenwoordiger van een bouwbedrijf. Het zwaar toegetakelde slachtoffer ontsnapte door uit een rijdende bestelwagen te springen. Met de ontvoering hoopte Y. M. zijn verloren centen te recupereren en andere slachtoffers te behoeden. "Ik ben een moderne Robin Hood."

De 33-jarige Y.M. had vorig jaar zo'n 14.000 euro betaald voor nieuwe ramen. Alleen ontstonden er problemen met Comfort Ramen, het bedrijf dat zou leveren en plaatsen. De man vreesde dat hij opgelicht was en zo zijn centen niet meer zou terugzien. Daarom nam hij het heft in eigen handen.

