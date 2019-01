Man ontvoerd en zwaar toegetakeld voor gokschulden 19 januari 2019

Op klaarlichte dag werd dinsdag in Brussel een man van Roemeense afkomst ontvoerd. De federale gerechtelijke politie Brussel trof de man woensdag zwaar toegetakeld aan in de kelder van een pand in Sint-Gillis. Hij moest dringend naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het was de vriendin van het slachtoffer die de politie had ingelicht nadat ze uit de auto was gesleurd waarmee zij en haar vriend door het centrum van Brussel reden. Uit het onderzoek van de politie werd al snel duidelijk dat de ontvoering kaderde binnen een historie van speelschulden. Het slachtoffer was verscheidene personen nog duizenden euro verschuldigd. In totaal konden vijf verdachten worden opgepakt die gisteren al voor de onderzoeksrechter werden voorgeleid. (VRJB)

