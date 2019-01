Man onthoofd bij onderhoud helikopter 12 januari 2019

Een onderhoudstechnicus is eergisteren onthoofd door een helikopter op een regionale luchthaven in Florida. Het ongeval deed zich voor op de luchthaven van Brooksville-Tampa Bay. De technicus voerde een routinecontrole uit bij een geparkeerde helikopter, toen de propeller plots in gang schoot en de rotorbladen de man onthoofdden. De politie is een onderzoek gestart. De lokale sheriff gaat uit van een ongeluk.

HLN