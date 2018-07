Man neergestoken omdat dader andere auto wil vernielen 16 juli 2018

00u00 0

In het Oost-Vlaamse Wetteren werd gisteren rond 15.30 uur een man neergestoken op een parking. Alles wijst erop dat slachtoffer Filip De Moor (foto) toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was. Hij was samen met een vriend een glas aan het drinken in een café aan het plein en zag hoe de dader zijn wagen naast de geparkeerde BMW cabrio van zijn vriend parkeerde. Daarop ging de chauffeur de banden van de wagen met een mes te lijf. Toen de getuige verhaal ging halen, werd hij door de dader neergestoken. Die vluchtte daarop weg. Volgens de vriend van het slachtoffer, eigenaar van de geviseerde wagen, kende hij noch Filip de dader. Die zocht om onduidelijke redenen een andere persoon met een BMW, maar stortte zich op de getuige. "Heel erg dat hem dit overkwam terwijl hij gewoon wou helpen. We hopen dat hij er doorkomt", klonk het bij de eigenaar van de wagen. Het slachtoffer werd ter plaatse tweemaal gereanimeerd en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar vocht hij gisteravond nog voor zijn leven. De dader vluchtte na de feiten weg in een grijze Seat Ibiza. Over de dader wou het parket van Dendermonde in het belang van het onderzoek niks kwijt. Hij werd gisteravond nog steeds intensief gezocht. (DVL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN