Man na dolle achtervolging: "Ik moest op tijd op sollicitatie zijn en had speed genomen" 12 juli 2019

Een dertiger riskeert twee jaar cel, een boete van 250 euro en een rijverbod nadat hij erin slaagde vier politiecombi's te laten crashen. J. weigerde op 6 maart te stoppen voor een verkeerscontrole in Bree en sloeg op de vlucht. Hij ramde met zijn BMW het voertuig van een toevallige voorbijganger en tijdens de achtervolging crashten vier politiecombi's. Negen inspecteurs raakten gewond. Pas toen hij een bocht miste en tegen een paal tot stilstand kwam, kon hij gearresteerd worden. De man had echter een goede reden voor zijn vlucht, zei hij gisteren op de rechtbank. "Ik moest op tijd op een sollicitatiegesprek raken. Maar ik was niet goed bij zinnen want ik had speed genomen. Ik wil me excuseren bij de slachtoffers." Vonnis op 28 juli. (VCT)

