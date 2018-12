Man mist begrafenis van moeder na aanval door buurman 11 december 2018

Een 45-jarige man uit Gent riskeert voor de correctionele rechtbank 8 maanden cel en 800 euro boete voor slagen en verwondingen. Het slachtoffer, de overbuur van de man, was zijn verdriet gaan verdrinken in een café om de hoek omdat zijn moeder die dag was overleden. Op de terugweg naar huis kwam het tot een conflict tussen beiden. Het slachtoffer werd in elkaar geslagen en moest twee weken in het ziekenhuis verblijven. Daardoor miste hij de begrafenis van zijn moeder. De beschuldigde beweert dat hij sliep op het moment van de feiten. De man werd vorig jaar in beroep al veroordeeld voor slagen en verwondingen. Ook toen had hij zijn overbuur aangevallen. Vonnis op 19 januari. (JDG)