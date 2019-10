Exclusief voor abonnees Man met mes zoekt "Joden" in Brussel 11 oktober 2019

De politie heeft een man opgepakt die passanten in de Brusselse gemeente Koekelberg bedreigde met een mes. Een getuige vertelt aan RTL dat de man voorbijgangers vroeg of ze Joods waren en "Allah Akbar" riep. Het Brussels parket onderzoekt of de verklaringen van de getuige kloppen en vraagt zijn aanhouding. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. De politie kreeg woensdag rond 11 uur verschillende meldingen van mensen die bedreigd waren door de verdachte. Toen agenten de man probeerden tegen te houden, rende hij weg. De politie kon hem in Sint-Jans- Molenbeek arresteren nadat ze hem meermaals moesten aanmanen zijn mes te laten vallen.