Man met haat tegenover politie krijgt 1 jaar cel

Een 30-jarige man uit Tielt moet 1 jaar naar de cel door zijn diepgewortelde haat tegenover de politie. Op 22 juni 2017 reed M.L. in zijn thuisstad verschillende malen een flitscontrole voorbij met zijn middenvinger ostentatief door zijn raampje. De agenten maakten er een pv van wegens smaad. De weken nadien liep M.L. de politie nog viermaal tegen het lijf. Eén keer omdat hij in zwaar dronken toestand twee klanten in een pitabar aanviel en drie keer omdat hij de politie aanviel toen hij zich hevig verzette bij een arrestatie. Zo moest de politie in juli 2017 tussenbeide komen omdat hij ruzie had gemaakt met zijn moeder. Hij viel zijn eigen moeder aan en vernielde haar inboedel en keerde zich ook onmiddellijk tegen de opgedaagde politie. Hij sloeg en schopte enkele agenten en probeerde hen te bijten. De rechter wil de man een duidelijk signaal geven en gaf hem 1 jaar cel en 800 euro boete. (JHM)

