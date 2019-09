Exclusief voor abonnees Man loopt combi achterna en slaat agent: "Ze reden over mijn voet" 20 september 2019

Een 28-jarige man uit Ardooie moest gisteren voor de rechter verschijnen voor slagen en verwondingen aan de politie van Oostende. J.C. liep 2,5 jaar geleden een politiecombi achterna en gaf een agent klappen. "Ze waren over mijn voet gereden", beweert hij. De patrouille was opgeroepen voor moeilijkheden buiten aan een café. De meesten gingen binnen na tussenkomst van de agenten, maar J.P. en z'n schoonvader bleven staan. Die laatste werd uiteindelijk bestuurlijk aangehouden. "Dat was niet naar de zin van beklaagde", aldus de procureur. "Hij liep de combi achterna, trok het portier open en gaf een inspecteur verschillende slagen." J.P. verklaarde achteraf dat de combi over zijn voet was gereden en hem met de spiegel had geraakt. "Hij beseft dat hij in de fout ging maar betwist dat hij slagen uitdeelde", aldus zijn advocaat. De man riskeert zes maanden cel met uitstel. Uitspraak op 17 oktober.

