Man ligt 2 maanden dood in eerste stad met schepen voor Eenzaamheid 04 februari 2020

00u00 0

Eddy Pacolet, overleden op 63-jarige leeftijd. Twee maanden geleden al, maar toch werd hij pas vorige week woensdag gevonden in zijn sociale woning in Sint-Truiden. Het was een buurman die zich vragen begon te stellen. "Eddy, die aan keelkander leed, kende helaas een zeer eenzaam en afgezonderd leven. Hij had wel een dochter, maar die zag hij nauwelijks. Meer weten we ook niet van hem. Hij moet ten val gekomen zijn en is dan overleden."

