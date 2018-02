Man liet slachtoffer van overdosis 20 uren in z'n flat liggen 06 februari 2018

Een 52-jarige man uit Oostende staat in de rechtbank terecht voor het leveren van de drugs waardoor zijn ex-vriendin vorig jaar om het leven kwam. John G. belde op 29 juni vorig jaar de hulpdiensten op. Zij troffen in zijn appartement langs de Adolf Buylstraat het levenloze lichaam aan van T.A. "Zij kwam om het leven door een overdosis heroïne, maar had ook een cocktail van methadon, amfetamines en antidepressiva in haar bloed", stelde de procureur. "In de rugzak van G. werd 60 gram heroïne aangetroffen en een vuurwapen. Wekelijks trok hij naar Nederland om zijn drugs op te halen, maar bij de politie stond hij niet gekend voor drugsfeiten. Hij is al die tijd door de mazen van het net geglipt." John G. zweeg liefst 20 uren lang over het overlijden van z'n ex-vriendin. "Hij had 2 dagen voordien hun relatie van 6 maanden verbroken. Op 28 juni om 22 uur trof hij haar levenloze lichaam al aan in z'n zetel. Hij wiste alle sporen van drugs in z'n flat uit en bracht de nacht door bij z'n ex-vriendin. Pas de volgende dag belde hij een ambulance. Ik vraag een effectieve celstraf." Volgens John G. leverde hij geen drugs aan zijn ex. "Zij had evengoed ook contact met verschillende andere dealers." De nabestaanden van T.A. stellen zich burgerlijke partij voor in totaal 25.000 euro. Uitspraak op 5 maart. (SDVO)

