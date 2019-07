Exclusief voor abonnees Man leent z'n fiets uit zodat politie voortvluchtige kan vatten 22 juli 2019

Inspecteurs van de politiezone Antwerpen hebben hulp gekregen van een burger op de fiets om een verdachte in te rekenen. De politie had vrijdagavond een melding gekregen van een Porsche die met hoge snelheden door de stad reed. De wagen was eigendom van een man die zijn enkelband had doorgeknipt en op de lijst van gezochte personen stond. Een patrouilleploeg slaagde erin om de Porsche tegen te houden op de Louisalei. De passagier zette het meteen op een lopen en de bestuurder - de gezochte man - probeerde ook te voet te vluchten. De politie leende een fiets van een behulpzame voorbijganger en kon de man zo snel vatten.Na een korte schermutseling werd hij ingerekend. Hij had 900 euro cash op zak. Die werd in beslag genomen. (VTT)

