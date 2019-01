Man langlauft in centrum Kortrijk "omdat skiën niet lukt" 24 januari 2019

Hilariteit in Kortrijk gisterenvoormiddag, toen een langlaufer het stadscentrum doorkruiste. "Knap lastig, maar tegelijk ontspannend", zegt Ronny Gruwez (67). "Ik woonde vroeger in het landelijke Zwevegem, waar het bij sneeuwval makkelijk was om 'te velde' te langlaufen. Het is de eerste keer dat ik het in het stadscentrum van Kortrijk doe. Ik ben al langlaufend op bezoek geweest bij mijn vader, die in zorghotel Heilig-Hart verblijft. Eerlijk: skiën doe ik nog liever dan langlaufen, maar dat is in Kortrijk wel écht onmogelijk. (PLA)

