Man laat zedenklacht tegen Kevin Spacey vallen 06 juli 2019

De man die beweert dat Kevin Spacey hem in juli 2016 in een bar in Nantucket onzedelijk heeft betast, heeft zijn zaak tegen de acteur laten vallen. Dat heeft zijn advocaat volgens 'New York Post' gisteren bekendgemaakt. De raadsman gaf daarbij geen reden op. Eerder deze maand moest de advocaat van de beschuldiger bekennen dat de man de telefoon is kwijtgeraakt die hij moest inleveren bij het juridische team van Spacey. Zij beweren dat daarmee de onschuld van de acteur kan worden aangetoond. De destijds 18-jarige werkte in een bar. Spacey zou hem meerdere drankjes hebben gegeven en vervolgens hebben betast. De 59-jarige acteur ontkent de beschuldigingen. De 'House Of Cards'-ster wordt sinds het najaar van 2017 door verschillende mannen, onder wie 'Star Trek'-acteur Anthony Rapp, beschuldigd van seksueel ongepast gedrag en misbruik.

