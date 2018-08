Man laat 10-jarige door Brussel rijden 24 augustus 2018

00u00 0

De politie zoekt de man die een jongen van 10 door het Brusselse Watermaal-Bosvoorde liet rijden. Dat is te zien in een YouTubefilmpje, gemaakt door een passagier op de achterbank. De chauffeur neemt het kind op schoot en laat het sturen terwijl hij zit te bellen. Hij draagt bovendien geen gordel. Intussen moedigt de passagier het kind aan en verkondigt hij dat "je niet vroeg genoeg kan starten met rijlessen". De chauffeur moet ingrijpen wanneer de jongen enkele geparkeerde wagens dreigt te raken en geeft daarna op een recht stuk extra gas. Pas daarna neemt hij het stuur weer over.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN