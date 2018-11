Man kritiek na val bij bouw Antwerpse skipiste 23 november 2018

Een 46-jarige arbeider is twaalf meter naar beneden gevallen van een hoogtewerker bij de opbouw van de skipiste op de Groenplaats in Antwerpen. "De man is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht", zegt Dirk Delechambre van de stad Antwerpen. "Hoe het arbeidsongeval zich heeft kunnen voordoen, wordt onderzocht." De werken aan de ijsbaan zijn na het ongeval stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer die weer van start kunnen gaan. Het slachtoffer werkte voor het Nederlandse bedrijf BHV Expogroep, dat ook een filiaal in Herentals heeft. (BSB/ADA)