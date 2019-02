Man krijgt ontslag en schiet vijf collega's dood 18 februari 2019

In een fabriek in Aurora, in de Amerikaanse staat Colorado, heeft een man vijf mensen doodgeschoten. Hij opende het vuur nadat hij te horen kreeg dat hij ontslagen werd. De 45-jarige Gary Martin werkte al vijftien jaar voor de Henry Pratt Company, waar kleppen gemaakt worden voor leidingen. Tijdens de meeting waarin zijn ontslag meegedeeld werd, opende hij het vuur. Vijf collega's kwamen om, onder wie de personeelsmanager en de fabrieksbaas. Tijdens een vuurgevecht met de politie kon de dader doodgeschoten worden, maar raakten zes agenten gewond. (IBO)