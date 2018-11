Man krijgt 26.360 euro voor haag: "Veel te weinig" 14 november 2018

Een kunstgaleriehouder uit Knokke krijgt 23.360 euro van het Agentschap Wegen en Verkeer, omdat dat zonder z'n toestemming een beschermde meidoornhaag rooide. Hoewel de man na jaren procederen zijn slag thuishaalde, gaat hij wellicht toch in beroep. "Het bedrag is veel te laag", vindt Dennis Hanegreefs. "De herstellingen zullen me zeker 50.000 euro kosten."

