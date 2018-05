Man komt om door ontplofte e-sigaret 19 mei 2018

In Florida is een man omgekomen nadat zijn elektronische sigaret was ontploft. Twee scherven van het toestel waren ingeslagen op zijn schedel. Het gaat om het eerste geval in de Verenigde Staten waarbij iemand overlijdt door een e-sigaret.

