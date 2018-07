Man komt om bij brand na feestgedruis Niet alleen vreugdetaferelen 09 juli 2018

Een 48-jarige man uit Grimbergen is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een brand in zijn appartement. Enkele uren eerder had Karl Mockel thuis nog volop de overwinning van de Duivels gevierd met kameraden. "We zijn pas om 3 uur 's ochtends naar huis gegaan", zegt Jan Sacré, zijn beste vriend. "Toen leek alles in orde." Volgens de vrienden rookte het slachtoffer graag sigaren. "Wie weet heeft hij er eentje niet gedoofd?" Het parket heeft een branddeskundige aangesteld en onderzoekt de oorzaak. Bij de brand raakten nog drie personen gewond, van wie één zwaargewond is. (VDBS)