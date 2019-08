Exclusief voor abonnees Man klimt op dak van Gents Belfort 26 augustus 2019

00u00 0

Een onbekende man is gistermiddag op het dak van het Gentse Belfort geklommen. Een levensgevaarlijke stunt. Hij klauterde zelfs even langs de gevel naar beneden om op één van de uitstekende waterspuwers te gaan staan, op zeker 70 meter hoogte. De identiteit van de waaghals is niet bekend, en hij kon ook niet door de politie worden gevat. "De man heeft een ticket gekocht aan de balie en is zo boven geraakt", klinkt het bij Historische Huizen, dat het Belfort runt. "Dit is totaal onverantwoord, maar als iemand zo'n stunt wil uithalen, valt daar weinig tegen te beginnen. Bij mijn weten hebben we nooit eerder zo'n klimmer gehad op het Belfort. We hebben een erfgoedbewaker in het gebouw, maar hij kan niet overal tegelijk zijn." (EDG)

