Man klaagt parkeerellende aan met nazipamfletten 14 november 2019

De politie van Sint-Niklaas is een onderzoek gestart naar pamfletten met daarop nazisymbolen, die onder de ruitenwissers van geparkeerde wagens gestopt worden. "Gelieve uw auto op uw eigen parking te zetten en niet op straat, wij mogen ook niet op uw parking staan", staat op het briefje, met daaronder onder meer een hakenkruis. In de bewuste straat is sinds de komst van een veilingbedrijf een parkeerprobleem. "Vroeger konden we die parking gebruiken maar nu worden we nogal agressief weggestuurd", zegt een bewoner van de Passtraat. "En als zij op straat parkeren, zijn er helemaal geen plaatsen meer voor de bewoners." Niemand weet wie achter de pamfletten zou kunnen zitten.