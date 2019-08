Exclusief voor abonnees Man kerft initiaal in bil ex-vriendin: 2 jaar cel 16 augustus 2019

Een 32-jarige man uit Halle is veroordeeld tot 2 jaar cel voor het mishandelen van zijn ex-vriendin. Na enkele incidenten in de zomer van 2018 werd de dertiger opgepakt en onder voorwaarden weer vrijgelaten. Eén van die voorwaarden was dat hij zijn ex met rust zou laten, maar op 1 december bracht T.A. de dag door met haar. Tijdens een nieuwe ruzie ging hij haar met een gebroken glas te lijf en kerfde hij op haar bil de 'T', de eerste letter van zijn voornaam. T.A. beweerde zich niets van die avond te herinneren. Wel stuurde hij haar de dag nadien een sms dat hij vol bloed zat en niets meer wist. "Het valt niet uit te sluiten dat het hier om zelfverminking gaat", had zijn advocaat geopperd. De rechtbank dacht hier anders over. "Het medisch attest toont duidelijk aan dat er een diepe snijwonde in de vorm van de letter T was. Uw berichten de dag nadien zeggen ook genoeg", klonk het in het vonnis. (WHW)

