Man-in-vorm Buialskyi is fit

Man-in-vorm Vitalii Buialskyi, zaterdag nog aan de kant in de kraker tegen Shakhtar Donetsk, is fit. De middenvelder, die vorige week nog twee keer scoorde tegen Lviv, neemt zo goed als zeker zijn basisplaats opnieuw in. Ook quasi zeker aan de aftrap: Gerson Rodrigues, de Luxemburgse spits die dit weekend trefzeker was tegen Shakhtar. Na een reeks slechte prestaties wijst alles erop dat Biesiedin, die in de heenmatch na mistasten van Deli oog in oog met Mignolet miste, opnieuw moet toekijken. Fran Sol, in de heenmatch onvoldoende fit om te starten, kan in principe ook aan de aftrap verschijnen. Op rechts zou Karavaiev omwille van zijn aanvallende impulsen de voorkeur krijgen op Kedziora. Hij vormt samen met sterkhouder Tsygankov de rechterflank. (TTV)

