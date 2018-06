Man in levensgevaar door twee politiekogels 05 juni 2018

In Gent is gisteravond een man neergeschoten door een agent. Een anoniem politievoertuig ging rond 19 uur achter een verdachte wagen aan. Volgens een niet-officiële bron was er sprake van een gijzeling. Er zaten twee personen in de auto: een vrouw aan het stuur, de man op de passagierszetel. Toen de wagen halt hield en die laatste aanstalten maakte om uit te stappen, opende de politie het vuur. De man werd door twee kogels geraakt in de schouder en ook de ruit van zijn portier werd verbrijzeld. Terwijl hij met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis werd afgevoerd, namen de agenten de bestuurster mee voor verhoor (foto). "Er is een onderzoek geopend naar de feiten die voorafgaan aan het schietincident én een onderzoek naar het incident zelf", aldus het Gentse parket. (OSG/FEL)

