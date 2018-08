Man in kritieke toestand door hitteslag 06 augustus 2018

In het UZ Leuven is zaterdagavond een man binnengebracht die in kritieke toestand verkeerde door een hitteslag. Daarbij kan de lichaamstemperatuur oplopen tot 41 graden. "Vergelijk het met iemand die uit de woestijn gekropen komt", zegt urgentiearts Marc Sabbe. "De toestand van de patiënt is ernstig. De kans dat hij dit niet overleeft, is groot." Meer info werd niet vrijgegeven. Symptomen van een hitteslag zijn een verhoogde hartslag, hoofdpijn en misselijkheid. Je stopt ook met zweten, kunt stuipen krijgen of het bewustzijn verliezen én je loopt het risico dat je nieren het laten afweten. (KAR)