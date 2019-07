Exclusief voor abonnees Man in cel voor diefstal van verrekijker van 24 euro 09 juli 2019

Een 52-jarige Oostendenaar zit in de gevangenis voor een diefstal van... 24 euro. Wim D. tekende maandagmorgen verzet aan tegen de twee maanden cel die hij twee jaar geleden kreeg voor de feiten in de MediaMarkt van Oostende. Nog voor aankomst van de politie betaalde de man toen zijn buit - een verrekijker - maar het parket bracht hem alsnog voor de rechter. Hij kreeg bij verstek twee maanden cel en vloog recent achter de tralies. In de gevangenis bleek dat D. ook nog een veroordeling tot negen maanden cel had openstaan van de politierechtbank. Hij tekende meteen verzet aan tegen beide straffen. Omdat hij evenwel geen vast adres heeft, moet de vijftiger in de cel blijven tot de rechtbank opnieuw uitspraak gedaan heeft in beide zaken. Gisteren vroeg D. de vrijspraak in het dossier rond de diefstal. "Mijn cliënt was de kassa nog niet gepasseerd, waardoor de diefstal nog niet voltrokken was", pleitte advocaat Mathieu Langerock. (SDVO)

