Exclusief voor abonnees Man haalt luchtdrukwapen boven op trein 02 december 2019

00u00 0

Treinreizigers op de lijn Oostende-Brugge raakten in paniek afgelopen vrijdag, toen een passagier plots een wapen bovenhaalde. Het ging om een bb-gun, een luchtdrukwapen met plastic bolletjes. Een passagier verwittigde de politie en bij aankomst in Brugge werd de man, een 30-jarige Pool, meteen van de trein gehaald. Hij bleek geen onbekende voor het gerecht. Naast het geweer had hij ook nog een mes en een traangasbusje op zak. Het parket besloot de dertiger via de snelrechtprocedure voor de correctionele rechtbank te dagvaarden. De man bleek ook nog onder voorwaarden te staan na een eerdere veroordeling, en moet dus naar de gevangenis. (SDVO)