Exclusief voor abonnees Man haalt geld op voor gehandicaptenorganisatie... en steelt ondertussen portefeuilles 20 september 2019

00u00 0

Een Roemeense man is veroordeeld tot 1 jaar cel voor oplichting. Hij zamelde in Colruyt-winkels geld in voor een gehandicaptenorganisatie en maakte hiervan gebruik om de goedgelovige klanten op te lichten.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis